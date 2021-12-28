Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Parti düzenleyen çift o anları anbean yayınladı
Son olarak atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci, geçen günlerde de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu. Oyuncu çift, şimdi ise bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Aile arasında düzenledikleri cinsiyet partisiyle bebeklerinin cinsiyetini öğrenen çift, o anları sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte bebeklerinin cinsiyeti…
28.12.2021 21:43
- Son Güncelleme: 28.12.2021 22:17
İsmail Demirci ile Hande Soral, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen günlerde ise bebek beklediklerini açıklamıştı.
Dad (baba) yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurmuştu.
CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEDİLER
Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdi de 'cinsiyet partisi'nden paylaşımda bulunarak bebeklerinin cinsiyetini sevenleriyle paylaştı.