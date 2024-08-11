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Hande Soral ilk defa açıkladı! 7 yıldır İsmail Demirci'yle aynı yastığa baş koyan oyuncudan 'botoks' itirafı geldi! 'Alın çizgilerim...'

Ünlü oyuncu Hande Soral, bugün ekranların aranan yüzlerinden biri olmasını sıra dışı bir tesadüfe borçlu. Bir dönem izleyici olarak takip ettiği bir komedi programında sahneye çıkmasıyla başlayan oyunculuk serüveni, onu zirveye taşıdı. Soral'ın programdaki doğaçlama performansı izleyicilerden tam not alırken, yapımcıların da dikkatinden kaçmadı. Kısa süre sonra bir diziden başrol teklifi alan genç yetenek, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Soral, ardından gelen birbirinden iddialı projelerle kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 16:02 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 16:02
Hande Soral ilk defa açıkladı! 7 yıldır İsmail Demirci’yle aynı yastığa baş koyan oyuncudan ’botoks’ itirafı geldi! ’Alın çizgilerim...’ 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı 'Mercan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Soral, güzelliğiyle de göz kamaştırıyor. Düzgün yüz hatlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun doğal güzelliği ise sıkça merak konusu oluyor.

Hande Soral ilk defa açıkladı! 7 yıldır İsmail Demirci’yle aynı yastığa baş koyan oyuncudan ’botoks’ itirafı geldi! ’Alın çizgilerim...’ 2

Oyuncu hakkında internette en çok aratılanlardan biri "estetiksiz hali nasıl?" sorusuydu. Sabah Günaydın yazarı Merve Yurtyapan'ın haberine göre, ünlü oyuncunun ergenlik dönemindeki fotoğraflarıyla şu anki halini karşılaştırıp yollar içindeki değişimini inceleyen siteler oldu.

Hande Soral ilk defa açıkladı! 7 yıldır İsmail Demirci’yle aynı yastığa baş koyan oyuncudan ’botoks’ itirafı geldi! ’Alın çizgilerim...’ 3

Soral, merak edilen bu konuya açıklık getirdi ve estetiğe bakış açısını şu sözlerle anlattı:

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