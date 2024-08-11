Hande Soral ilk defa açıkladı! 7 yıldır İsmail Demirci'yle aynı yastığa baş koyan oyuncudan 'botoks' itirafı geldi! 'Alın çizgilerim...'

1 ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı 'Mercan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Soral, güzelliğiyle de göz kamaştırıyor. Düzgün yüz hatlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun doğal güzelliği ise sıkça merak konusu oluyor.

2 Oyuncu hakkında internette en çok aratılanlardan biri "estetiksiz hali nasıl?" sorusuydu. Sabah Günaydın yazarı Merve Yurtyapan'ın haberine göre, ünlü oyuncunun ergenlik dönemindeki fotoğraflarıyla şu anki halini karşılaştırıp yollar içindeki değişimini inceleyen siteler oldu.