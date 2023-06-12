"Hande setteyken Hakan Hande'yi benimle aldattı" Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift attıkları her adımla olay yaratıyor. Ünlü çift aşkıyla ilgili bir iddia bu kez eski defterlerden geldi. İşte detaylar...
12.06.2023 14:49 - Son Güncelleme: 12.06.2023 14:49
Hakan Sabancı ile ilişkisi kötü biten ünlü isim, Sabancı ile olan mesajlarını ve beğendiği kadınları ifşa etmişti. Ara sıra Hakan Sabancı ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün Aydın, hamilelik iddialarıyla da gündeme gelmiş, herkesi şaşkına çevirmişti.