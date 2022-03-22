Hande Erçel’ini gözünün nuru biricik halasıydı! Kardeşlerim dizisine transfer oldu! Yeni karakteri ilk bölümden ortalığı birbirine kattı! Ünlü oyuncu...

NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim dizisine bomba isim transfer oldu. Her bölümü bir yandan ağlatıp diğer yandan güldüren başarılı diziye dikkat çeken bir oyuncu katıldı. Gelişi bomba etkisi yarattı. Diziye girdiği ilk sahneden itibaren ortalık darma duman oldu. Oynadığı karakter diziye damga vurdu.