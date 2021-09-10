Hande Erçel'in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin'i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi'ye bakın!
Hande Erçel'in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin'i aradı! Teyzesinin kucağında pozlar veren Aylin Mavi kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde anneannesinin gençlik fotoğrafı ortaya çıkan ve 'Hande'in ikizi gibi' yorumları ile gündeme gelen genç oyuncu, bu kez de yeğeni ile dikkatleri üzerine çekti. Beyazlar içindeki Hande güzelliğiyle hayran bırakırken, yeğeni Mavi de teyzesinden rol çaldı.
10.09.2021 17:29
- Son Güncelleme: 10.09.2021 17:29