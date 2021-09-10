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Haberler Magazin Hande Erçel'in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin'i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi'ye bakın!

Hande Erçel'in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin'i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi'ye bakın!

Hande Erçel'in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin'i aradı! Teyzesinin kucağında pozlar veren Aylin Mavi kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde anneannesinin gençlik fotoğrafı ortaya çıkan ve 'Hande'in ikizi gibi' yorumları ile gündeme gelen genç oyuncu, bu kez de yeğeni ile dikkatleri üzerine çekti. Beyazlar içindeki Hande güzelliğiyle hayran bırakırken, yeğeni Mavi de teyzesinden rol çaldı.

10.09.2021 17:29 - Son Güncelleme: 10.09.2021 17:29
Hande Erçel’in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin’i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi’ye bakın!

Hande Erçel'in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin'i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi'ye bakın, teyze - yeğen kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Hande Erçel’in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin’i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi’ye bakın!

Geçtiğimiz günlerde anneannesinin gençlik fotoğrafı ortaya çıkan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekti.

Hande Erçel’in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin’i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi’ye bakın!

Ablası Gamze Erçel'in Caner Yıldırım ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aylin Mavi ile poz veren Hande kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel’in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin’i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi’ye bakın!

Hande Erçel'in yeğeni ile pozlarına gelen yorumlarda gözler Kerem Bürsin'i aradı ancak ünlü isimden sevgilisine henüz bir yorum gelmedi.

Hande Erçel’in yeğeni ile ev pozları sosyal medyayı salladı gözler Kerem Bürsin’i aradı! Teyzesinden rol çalan Mavi’ye bakın!

Mavi ise güzelliği ve şirinliği ile teyzesinden rol çaldı.

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