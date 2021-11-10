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Haberler Magazin Hande Erçel’in süper minisini gören şaştı kaldı! Fermuarını açtı iddialı pozunu verdi Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok konuşuldu

Hande Erçel’in süper minisini gören şaştı kaldı! Fermuarını açtı iddialı pozunu verdi Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok konuşuldu

Hande Erçel'in süper minisini gören şaştı kaldı! Meslektaşı Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Süper mini iki ayrı elbisesi ile objektif karşısına geçen Erçel, verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Süper minisinin fermuarını açarak yırtmacını derinleştiren Erçel, bir diğer elbisesinde ise göğüs dekoltesi ile dikkat çekti. Erçel'in iki pozu da sosyal medyaya damga vururken oyuncunun fit hali çok konuşuldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

10.11.2021 18:07 - Son Güncelleme: 10.11.2021 18:44
Hande Erçel’in süper minisini gören şaştı kaldı! Fermuarını açtı iddialı pozunu verdi Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok konuşuldu

Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyada yayınladığı pozlarla da çok konuşulan Erçel, yine adından söz ettirecek bir paylaşıma imza attı.

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Hande Erçel’in süper minisini gören şaştı kaldı! Fermuarını açtı iddialı pozunu verdi Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, süper mini iki ayrı elbisesi ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel’in süper minisini gören şaştı kaldı! Fermuarını açtı iddialı pozunu verdi Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da yayılarak gündem oldu.

Hande Erçel’in süper minisini gören şaştı kaldı! Fermuarını açtı iddialı pozunu verdi Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok konuşuldu

Süper minisinin fermuarını açarak yırtmacını derinleştiren Erçel, bir diğer elbisesinde ise göğüs dekoltesi ile dikkat çekti.

Hande Erçel’in süper minisini gören şaştı kaldı! Fermuarını açtı iddialı pozunu verdi Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok konuşuldu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Hande Erçel'in iddialı pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Bir kısmı da oyuncunun mini elbiselerini fazla cesur bularak eleştirdi.

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