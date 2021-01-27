Hande Erçel'in son hali takipçilerini korkuttu! 'Boynuna ne oldu Hande?'
Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel'in son hali takipçilerini korkuttu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alan Hande Erçel, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen 'Boynuna ne oldu Hande?' mesajları üzerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Hande Erçel'in son hali...
27.01.2021 09:51
- Son Güncelleme: 27.01.2021 10:00
HANDE ERÇEL'İN BOYNUNA NE OLDU?
Hande Erçel'in son hali takipçilerini korkuttu! Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Hande Erçel'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafta taktığı boyunluk dikkat çekti.
"Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, hayranlarını şaşırttı. Erçel'in bu halini gören hayranları, güzel oyuncunun sağlık durumu hakkında endişe ederek yüzlerce mesaj atınca Hande Erçel açıklama yapmak zorunda kaldı.
Hande Erçel, "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" diyerek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirdi.
Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen ve magazin gündeminedn düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
HANDE'NİN KAR KEYFİ...
Instagram'dan bu pozunu paylaşan Hande Erçel, ilerleyen zamanda bir fotoğraf daha paylaştı ancak o paylaşımı hemen kaldırdı.