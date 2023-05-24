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Hande Erçel'in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten "Bunlar nasıl paralar" Adeta servet ödemiş

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı. Bakın toplamda ne kadar harcanmış.

24.05.2023 14:44 - Son Güncelleme: 24.05.2023 14:44
Hande Erçel’in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten Bunlar nasıl paralar Adeta servet ödemiş

Cannes Film Festivali'e bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde.

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Hande Erçel’in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten Bunlar nasıl paralar Adeta servet ödemiş

Erçel, Eva Longoria, Nicole Scherzinger gibi dünyaca ünlü yıldızlar ile bir araya geldi.

Hande Erçel’in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten Bunlar nasıl paralar Adeta servet ödemiş

Erçel, üç gün boyunca giydikleriyle, tarzıyla çok konuşuldu.

Hande Erçel’in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten Bunlar nasıl paralar Adeta servet ödemiş

Sosyal medya yer alan iddialara göre; Erçel'in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı.

Hande Erçel’in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten Bunlar nasıl paralar Adeta servet ödemiş

Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL'yi buldu.

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