RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan bir paylaşım geldi. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk iddialarına karışan ve birlikte gittikleri Maldivler tatilinden yaptıkları paylaşımlarla aşkı doğrulayan ünlü çiftten Hande Erçel, evinin keyfini çıkartıyor. İşte tatil dönüşü ev haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Hande Erçel'in çok konuşulan pozu...

02.05.2021 17:30 - Son Güncelleme: 02.05.2021 17:50
Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatilinden evine dönüş yapan Hande Erçel'den yeni paylaşım geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Ev halini paylaşan Hande Erçel doğal pozu ile "Aşk yaramış" dedirtti.

Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

İşte Hande Erçel'in ev hali...

Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

İFŞALANMAMAK İÇİN SÖZLEŞME!

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı alan ve Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan Hande Erçel, yeni bir ev arayışına girmişti.

Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sonunda istediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel, bir mimarlık şirketiyle anlaştı.