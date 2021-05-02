Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Hande Erçel'in ev hali 'aşk yaradı' dedirtti! Maldivler dönüşü Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan bir paylaşım geldi. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk iddialarına karışan ve birlikte gittikleri Maldivler tatilinden yaptıkları paylaşımlarla aşkı doğrulayan ünlü çiftten Hande Erçel, evinin keyfini çıkartıyor. İşte tatil dönüşü ev haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Hande Erçel'in çok konuşulan pozu...