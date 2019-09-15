Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Her adımı ile olay yaratan Hande Erçel, bir bomba daha ile daha gündeme geldi. Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları. Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenim gören Hande Erçel, oyunculuğa 2013 yılında Çalıkuşu dizisi ile başlayan Erçel, bu dizide Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

15.09.2019 15:37 - Son Güncelleme: 15.09.2019 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





