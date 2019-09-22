Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler şoke oldu!

Her yaptığı ile gündem olan bir isim Hande Erçel, genç yıldızın oldukça fazla fanı bulunmakta. Hande Erçel ile ilgili çıkan haberler bu yüzden hemen gündem oluyor. Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları. Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenim gören Hande Erçel, oyunculuğa 2013 yılında Çalıkuşu dizisi ile başlayan Erçel, bu dizide Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

22.09.2019 10:51 - Son Güncelleme: 22.09.2019 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





