Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı küplere bindiren 'bebek' sorusu! Sitare Akbaş ile gizli aşkı ortaya çıkmıştı
Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı küplere bindiren 'bebek' sorusu! Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava'da verdiği konser öncesinde bu konu soruldu. Şarkıcının tepkisi, herkesi şaşırttı. Eski sevgilisi ile arkadaşının aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelir gelmez Hande Erçel Sitare Akbaş'ı tek kalemde silip atmıştı...
20.09.2021 12:17
- Son Güncelleme: 20.09.2021 12:22
Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı küplere bindiren 'bebek' sorusu! Sitare Akbaş ile gizli aşkı ortaya çıkan Murat Dalkılıç, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla Kuruçeşme Açıkhava'da bir araya geldi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, bebek sorusuna verdiği tepkiyle dikkat çekti.
Kısa süre önce gönlünü Sitare Akbaş'a kaptıran Murat Dalkılıç, gazetecilerin, "Evlenip çocuk yapmayı planladığınız iddia edilmişti, doğru mu?" sorusu karşısında adeta sinir küpüne döndü.
NELER YAŞANDI?
Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile geçtiğimiz haftalarda kameralara yakalandı.