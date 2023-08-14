Hande Erçel'in elleri ve ayakları sosyal medyayı salladı "Ellerinin ve ayaklarının korkunçluğu peki Ramazan pidesi gibi"

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yapan ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirmişti. İtalya ve Yunanistan'ın ardından son olarak rotalarını New York'a çeviren ve aşk pozlarını paylaşan çift, yeni karelerini paylaşmaya devam ediyor. Erçel önceki gün "Tatilim bitmiş olabilir ama fotilerim bitmedi, bitemez" notuyla New York paylaşımları yaptı. Ancak dikkat çeken detay elleri ve ayakları oldu.