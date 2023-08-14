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Hande Erçel'in elleri ve ayakları sosyal medyayı salladı "Ellerinin ve ayaklarının korkunçluğu peki Ramazan pidesi gibi"

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yapan ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirmişti. İtalya ve Yunanistan'ın ardından son olarak rotalarını New York'a çeviren ve aşk pozlarını paylaşan çift, yeni karelerini paylaşmaya devam ediyor. Erçel önceki gün "Tatilim bitmiş olabilir ama fotilerim bitmedi, bitemez" notuyla New York paylaşımları yaptı. Ancak dikkat çeken detay elleri ve ayakları oldu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 11:14 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 11:14
Hande Erçel’in elleri ve ayakları sosyal medyayı salladı Ellerinin ve ayaklarının korkunçluğu peki Ramazan pidesi gibi 1

Hande Erçel, bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez geçen Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.

Hande Erçel’in elleri ve ayakları sosyal medyayı salladı Ellerinin ve ayaklarının korkunçluğu peki Ramazan pidesi gibi 2

Yaşadıkları aşk ve tatilleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel ile genç iş insanı Hakan Sabancı, şimdi de Yeni Dünya'yı keşfediyor.

Hande Erçel’in elleri ve ayakları sosyal medyayı salladı Ellerinin ve ayaklarının korkunçluğu peki Ramazan pidesi gibi 3

Geçtiğimiz günlerde ünlü çift New York'taydı. Hatta Hande Erçel'in New York'ta, dünyaca ünlü bir markanın mağazında yüklü bir alışveriş yaptığı ve hesabı da sevgilisi Hakan Sabancı'nın ödediği iddia edilmişti.

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