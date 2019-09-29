Hande Erçel'in bu hali gündeme bomba gibi düştü! Görenler inanamadı

Her yaptığı ile olay olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Hande Erçel, yine bomba gibi bir gelişme ile gündeme geldi. Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları. Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenim gören Hande Erçel, oyunculuğa 2013 yılında Çalıkuşu dizisi ile başlayan Erçel, bu dizide Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

29.09.2019 15:45 - Son Güncelleme: 29.09.2019 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





