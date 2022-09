Hande Erçel'in biricik yeğeni Mavi kanser mi? Milyonlarca kişiyi üzen haber geldi! Anne Gamze Erçel açıkladı! "Tedavi sürecine başladık..."

"2,5 YAŞINDAKİ MAVİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Program yorumcularından Arto, Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Küçük kızın kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Arto, "Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim" dedi.