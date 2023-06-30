Hande Erçel'in bikinili pozları yaktı geçti "Bu pozları Hakan mı çekti?" Sevgilisi Hakan Sabancı'yla İtalya tatilindeki Hande'den olay pozlar
Yılın aşk bombasını ilk olarak TAKVİM patlatmış, ikili iddiaları reddetse de tüm inkarlara rağmen Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelenmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, İtalya'da bayram tatilinin tadını çıkarıyor. Önceki gün ayrıldıkları iddia edilse de, Portofino'da tatil yapan ikiliden Hande Erçel bu kez bikinili pozlarını paylaştı. Erçel'in paylaşımı ksıa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
30.06.2023 12:21 - Son Güncelleme: 30.06.2023 12:21
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdiled İtalya'da tatilde olan çiftten Hande Erçel son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.