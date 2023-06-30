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Haberler Magazin Hande Erçel'in bikinili pozları yaktı geçti "Bu pozları Hakan mı çekti?" Sevgilisi Hakan Sabancı'yla İtalya tatilindeki Hande'den olay pozlar

Hande Erçel'in bikinili pozları yaktı geçti "Bu pozları Hakan mı çekti?" Sevgilisi Hakan Sabancı'yla İtalya tatilindeki Hande'den olay pozlar

Yılın aşk bombasını ilk olarak TAKVİM patlatmış, ikili iddiaları reddetse de tüm inkarlara rağmen Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelenmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, İtalya'da bayram tatilinin tadını çıkarıyor. Önceki gün ayrıldıkları iddia edilse de, Portofino'da tatil yapan ikiliden Hande Erçel bu kez bikinili pozlarını paylaştı. Erçel'in paylaşımı ksıa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

30.06.2023 12:21 - Son Güncelleme: 30.06.2023 12:21
Hande Erçel’in bikinili pozları yaktı geçti Bu pozları Hakan mı çekti? Sevgilisi Hakan Sabancı’yla İtalya tatilindeki Hande’den olay pozlar

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdiled İtalya'da tatilde olan çiftten Hande Erçel son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

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Hande Erçel’in bikinili pozları yaktı geçti Bu pozları Hakan mı çekti? Sevgilisi Hakan Sabancı’yla İtalya tatilindeki Hande’den olay pozlar

Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.

Hande Erçel’in bikinili pozları yaktı geçti Bu pozları Hakan mı çekti? Sevgilisi Hakan Sabancı’yla İtalya tatilindeki Hande’den olay pozlar

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hande Erçel’in bikinili pozları yaktı geçti Bu pozları Hakan mı çekti? Sevgilisi Hakan Sabancı’yla İtalya tatilindeki Hande’den olay pozlar

Aşıklar, mihayetinde sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yapmıştı.

Hande Erçel’in bikinili pozları yaktı geçti Bu pozları Hakan mı çekti? Sevgilisi Hakan Sabancı’yla İtalya tatilindeki Hande’den olay pozlar

Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Hande Erçel'in telefon duvarındaki fotoğraf ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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