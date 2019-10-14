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Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Hande Erçel Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile fotoğrafını, "İki bebek + ben. Ablacım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafı görenler Hande Erçel'e, "Sen de bebeksin. Üç bebek var orada" yorumunda bulundu. İşte 25 yaşındaki Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel'in çok konuşulan Instagram pozu...

14.10.2019 11:36 - Son Güncelleme: 14.10.2019 11:36
Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Murat Dalkılıç ile mutlu bir birlikteliği olan 25 yaşındaki Hande Erçel'in yüzündeki huzuru görenler, "Senin de bebeğini görelim artık" şeklinde yorumlarda bulundu.

Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Genç oyuncu Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. 10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapıyor. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.

Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Güneşin Kızları dizisiyle meşhur olan kız kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk ile kariyerine devam eden Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterini canlandırdı.

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