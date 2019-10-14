Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Hande Erçel Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile fotoğrafını, "İki bebek + ben. Ablacım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafı görenler Hande Erçel'e, "Sen de bebeksin. Üç bebek var orada" yorumunda bulundu. İşte 25 yaşındaki Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel'in çok konuşulan Instagram pozu...

14.10.2019 11:36 - Son Güncelleme: 14.10.2019 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





