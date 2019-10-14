Hande Erçel'in bebek sevinci! Sosyal medya hesabından paylaştı...
Hande Erçel Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile fotoğrafını, "İki bebek + ben. Ablacım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafı görenler Hande Erçel'e, "Sen de bebeksin. Üç bebek var orada" yorumunda bulundu. İşte 25 yaşındaki Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel'in çok konuşulan Instagram pozu...
GAMZE ERÇEL KİMDİR?
Genç oyuncu Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. 10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapıyor. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.