Hande Erçel'in ayakları olay oldu Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel'e taşıttı! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift aşk iddialarını reddetse de şimdilerde karış karış dünyayı geziyorlar. Son olarak İtalya'ya giden çift attıkları her adımla olay yaratırken, Hande Erçel'in ayakları ve Hakan Sabancı'nın ceketini Erçel'e taşıtması sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...
24.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:42