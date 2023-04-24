Hande Erçel’in ayakları olay oldu Hakan Sabancı ceketini Hande Erçel’e taşıttı! Aşıkların bitmek bilmeyen dünya turunun vukuatları

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Avrupa'nın pek çok şehrini gezen çift son olarak İtalya'daydı. Çiftin İtalya tatilinin nabzını tutmak sosyal medya kullanıcılarına düştü. İşte detaylar...