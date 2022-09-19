Hande Erçel'in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser olduğu iddia edilmişti! 'Çok özledim Annecim' 4 yıl önce meğer...
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile olan o fotoğrafları bir çoğunuz hiç görmezi! Son günlerde yeğeni Mavi Yıldırım hakkında ortaya atılan 'kanser' iddialarıyla gündeme gelen genç oyuncu sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle fotoğraflarını paylaşıyor. Ablası Gamze Erçel kızı Mavi hakkındaki iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde, ''İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık.'' açıklamasında bulunmuştu. İşte 2019 yılında annesini kaybeden kardeşlerin eski fotoğrafları...
19.09.2022 22:51 - Son Güncelleme: 19.09.2022 22:51
Oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Şimdilerde 29 milyon takipçi sayısıyla en çok takip edilen ünlü isimlerin başında geliyor.
28 yaşındaki Hande Erçel'in yeğeni Mavi hakkında kanser olduğuna yönelik bazı iddialar ortaya atılmış ve ailesi konuya ilişkin açıklama yapmak durumunda kalmıştı.
Anne Gamze Erçel, konuyla ilgili sosyal medya hesabında şöyle bir mesaj yayınladı;
"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...