Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! "İkiz olsalar bu kadar olur"

"İKİZ OLSALAR BU KADAR OLUR"

Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! Son dönemin çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Hande Erçel, hem değişimi hem de aşk hayatı ile gündemden düşmüyor.