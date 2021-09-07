Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! "İkiz olsalar bu kadar olur"
Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! Instagram'dan taz tatili fotoğraflarını paylaşan ve sevgilisi Kerem Bürsin ile gündemden düşümeyen 27 yaşındaki oyuncunun anneannesinin fotoğrafı ortaya çıktı! Hande Erçel'in anneannesini görenler, 'ikiz olsalar bu kadar olur' yorumlarında bulundu.
07.09.2021 17:22
- Son Güncelleme: 07.09.2021 17:29
"İKİZ OLSALAR BU KADAR OLUR"
Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! Son dönemin çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Hande Erçel, hem değişimi hem de aşk hayatı ile gündemden düşmüyor.