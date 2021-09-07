Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! "İkiz olsalar bu kadar olur"

Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! "İkiz olsalar bu kadar olur"

Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! Instagram'dan taz tatili fotoğraflarını paylaşan ve sevgilisi Kerem Bürsin ile gündemden düşümeyen 27 yaşındaki oyuncunun anneannesinin fotoğrafı ortaya çıktı! Hande Erçel'in anneannesini görenler, 'ikiz olsalar bu kadar olur' yorumlarında bulundu.

07.09.2021 17:22 - Son Güncelleme: 07.09.2021 17:29
Hande Erçel’in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! İkiz olsalar bu kadar olur

"İKİZ OLSALAR BU KADAR OLUR"

Hande Erçel'in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! Son dönemin çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Hande Erçel, hem değişimi hem de aşk hayatı ile gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! İkiz olsalar bu kadar olur

27 yaşındaki oyuncu bu kez de anneannesi ile adından söz ettirdi.

Hande Erçel’in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! İkiz olsalar bu kadar olur

Hande Erçel'in anneannesini görenler, 'İkiz olsalar bu kadar olur' yorumunda bulunuyor.

Hande Erçel’in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! İkiz olsalar bu kadar olur

İşte Hande Erçel'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Hande Erçel’in anneannesini görenlerin ağzı açık kaldı, görenler inanamadı! İkiz olsalar bu kadar olur

ZEYNEP TOKUŞ

SON DAKİKA