Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den beklenen fotoğraf geldi! İşte Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile ilk fotoğrafını yayınladı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Gamze Erçel, kzıyla ilk paylaşımını yaptı. Erçel, kızı ve eşiyle birlikte çekilen ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Taze anne çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu alan paylaşımına şu notu düştü:

Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi...