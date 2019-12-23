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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den beklenen fotoğraf geldi! İşte Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızıyla ilk paylaşımını yaptı. Erçel, kızı ve eşiyle birlikte çekilen ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Çiçeği burnunda anne çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu alan paylaşımına, "Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi..." notunu düştü. İşte Hande Erçel'in yeğeni ve 2019'un doğuştan ünlü bebekleri...

23.12.2019 12:57 - Son Güncelleme: 23.12.2019 12:57
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den beklenen fotoğraf geldi! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile ilk fotoğrafını yayınladı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Gamze Erçel, kzıyla ilk paylaşımını yaptı. Erçel, kızı ve eşiyle birlikte çekilen ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Taze anne çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu alan paylaşımına şu notu düştü:
Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den beklenen fotoğraf geldi! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...

İlk kez teyze olmanın sevincini yaşayan oyuncu Hande Erçel'in ise ablasını bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den beklenen fotoğraf geldi! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...

İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı ve 2019 yılında doğan bebekler...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den beklenen fotoğraf geldi! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...

GAMZE ERÇEL VE KIZI MAVİ

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den beklenen fotoğraf geldi! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...

5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan Hazal Kaya - Ali Atay çifti, geçtiğimiz aylarda anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

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