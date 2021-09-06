Hande Erçel'e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı, gören dönüp bir daha baktı...

ÜNLÜLER TATİLDE

Hande Erçel yaz tatilinde çekilen çeşitli fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. İşte başta Hande Erçel olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...