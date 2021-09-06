Hande Erçel'e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Hande Erçel'e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı, 27 yaşındaki oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel tatil paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Hande'nin çok konuşulan yeni pozları...
06.09.2021 18:26
- Son Güncelleme: 06.09.2021 18:53