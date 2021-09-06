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Haberler Magazin Hande Erçel'e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Hande Erçel'e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Hande Erçel'e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı, 27 yaşındaki oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel tatil paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Hande'nin çok konuşulan yeni pozları...

06.09.2021 18:26 - Son Güncelleme: 06.09.2021 18:53
Hande Erçel’e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Hande Erçel'e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı, gören dönüp bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Yaz ayına Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla damga vuran ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Hande Erçel’e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Geçtiğimiz günlerde evinin mutfağında aşure yaptığı anları paylaşan Hande Erçel, şimdilerde yeni projeler için çalışıyor.

Hande Erçel’e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Önce sevgilisi Kerem Bürsin ile, ardından ise arkadaşlarıyla uzun süre tatil yapan güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Hande Erçel’e yaz bitmedi tatil paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! Önce tekneden ardından kanodan paylaştı gören dönüp bir daha baktı

ÜNLÜLER TATİLDE

Hande Erçel yaz tatilinde çekilen çeşitli fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. İşte başta Hande Erçel olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

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