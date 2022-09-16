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Haberler Magazin Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto açıkladı: "Kanser tedavisi başladı"

Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto açıkladı: "Kanser tedavisi başladı"

Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto canlı yayında açıkladı, o sözler hem stüdyodaki Seren Serengil ile Bircan Bali'yi hem de ekranları başındaki izleyicileri üzdü. Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve aynı yıl kızları Aylin Mavi,'yi kucağına almıştı. Hande Erçel'e benzerliği ile sık sık gündeme gelen küçük Mavi ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi derinden üzdü. İşte detaylar...

16.09.2022 13:49 - Son Güncelleme: 16.09.2022 13:49
Hande Erçel’e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’den yürek burkan haber! Arto açıkladı: Kanser tedavisi görmeye başladı

"KANSER TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLADI"

Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto canlı yayında açıkladı.

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Hande Erçel’e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’den yürek burkan haber! Arto açıkladı: Kanser tedavisi görmeye başladı

2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Hande Erçel’e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’den yürek burkan haber! Arto açıkladı: Kanser tedavisi görmeye başladı

Çiftin 2.5 yaşındaki kızları Aylin Mavi ile ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi üzdü.

Hande Erçel’e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’den yürek burkan haber! Arto açıkladı: Kanser tedavisi görmeye başladı

İddiaya göre Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi, knser tedavisi görmeye başladı.

Hande Erçel’e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’den yürek burkan haber! Arto açıkladı: Kanser tedavisi görmeye başladı

Arto üzücü haberi canlı yayında açıkladı.

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