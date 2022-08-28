Hande Erçel'e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Sosyal medya yıkıldı! 'Kız mı erkek mi?' Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonlarca takipçisini şoke etti. Tatilden paylaşım yapan 1 çocuk annesine bir çok takipçisi 'Hamile misin?' sorusunu yöneltti. Takipçileri Hande Erçel'in ikinci kez teyze olacağını düşünmeye başlayınca açıklama geldi. 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni çok soru gelince açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım ve Gamze Erçel'in açıklaması...
28.08.2022 19:57 - Son Güncelleme: 28.08.2022 19:58
Güneş'in Kızları adlı dizi ile ünlenen oyuncu Hande Erçel şimdilerde dizi sektörünün en çok teklif götürdüğü oyunculardan biri. İş hayatının yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Erçel'in kardeşi de kendisi gibi ünlü. Sosyal medyada 4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Gamze Erçel reklam işbirlikleriyle geçimini sağlıyor.