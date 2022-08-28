Hande Erçel’e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Sosyal medya yıkıldı! ’Kız mı erkek mi?’ Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Güneş'in Kızları adlı dizi ile ünlenen oyuncu Hande Erçel şimdilerde dizi sektörünün en çok teklif götürdüğü oyunculardan biri. İş hayatının yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Erçel'in kardeşi de kendisi gibi ünlü. Sosyal medyada 4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Gamze Erçel reklam işbirlikleriyle geçimini sağlıyor.