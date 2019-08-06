Hande Erçel’e açılan 10 bin liralık dava düştü!

Hande Erçel'e 6 ay önce 10 bin liralık dava açmıştı. RH Pozitif Menajerlik ve Yapımcılık şirketi, Hande Erçel ile sözleşmesinin 17 Nisan 2021'e kadar devam ettiğini ileri sürerek mahkemeye sunduğu dilekçede "Sözleşme devam ettiği halde başka ajansla çalışmaya başladığı görülmüştür. Sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle şimdilik 10 bin lira cezai şart ve alacağın tahsilini istiyoruz" dedi. Firmanın davadan feragat etmesiyle mahkeme davanın reddine karar verdi.

06.08.2019 13:51 - Son Güncelleme: 06.08.2019 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





