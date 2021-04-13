RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e açık davet! Makyajsız haliyle objektif karşısına geçti partnerine seslendi “Kahve gelmiş haberin var mı?”

Hande Erçel'den partneri Kerem Bürsin'e kahve çağrısı! Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun süren birlikteliğini sonlandırmasının ardından adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel yine gündemde. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel, önceki günlerde pahalı ev kombiniyle dikkat çekmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hande Erçel, son paylaşımında ise aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti. İşte spor salonunda sıfır makyajlı haliyle çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Hande Erçel'in Kerem Bürsin paylaşımı…

13.04.2021 13:19 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:19
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e açık davet! Makyajsız haliyle objektif karşısına geçti partnerine seslendi “Kahve gelmiş haberin var mı?”

Instagram hesabında 20 milyon takipçi sayısına ulaşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Erçel, son olarak spor salonunda yaptığı bir paylaşımla çok konuşuldu.

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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e açık davet! Makyajsız haliyle objektif karşısına geçti partnerine seslendi “Kahve gelmiş haberin var mı?”

Adı aynı dizide rol aldığı partneri Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan ve her fırsatta iddiaları yalanlayan Hande Erçel, son paylaşımında partnerine seslendi.

Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e açık davet! Makyajsız haliyle objektif karşısına geçti partnerine seslendi “Kahve gelmiş haberin var mı?”

Spor salonundan paylaşımda bulunan oyuncu, "Kahve gelmiş haberin var mı?" ifadelerini kullanarak Kerem Bürsin'i etiketledi. Erçel'in paylaşımına düştüğü not Kerem Bürsin'i kahveye davet ettiği yönünde yorumlandı.

Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e açık davet! Makyajsız haliyle objektif karşısına geçti partnerine seslendi “Kahve gelmiş haberin var mı?”

SIFIR MAKYAJ HANDE!
Öte yandan Hande Erçel'in spor salonunda sıfır makyajla verdiği poz ilgi odağı oldu. Oyuncunun doğal haliyle ilgili birçok yorum yapıldı. Son dönemde ünlüler arasında popüler hale gelen makyajsız poz verme ise tekrar gündeme geldi. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e açık davet! Makyajsız haliyle objektif karşısına geçti partnerine seslendi “Kahve gelmiş haberin var mı?”

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.