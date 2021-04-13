Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e açık davet! Makyajsız haliyle objektif karşısına geçti partnerine seslendi “Kahve gelmiş haberin var mı?”
Hande Erçel'den partneri Kerem Bürsin'e kahve çağrısı! Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun süren birlikteliğini sonlandırmasının ardından adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel yine gündemde. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel, önceki günlerde pahalı ev kombiniyle dikkat çekmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hande Erçel, son paylaşımında ise aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti. İşte spor salonunda sıfır makyajlı haliyle çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Hande Erçel'in Kerem Bürsin paylaşımı…
Hande Erçel'den partneri Kerem Bürsin'e kahve çağrısı! Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun süren birlikteliğini sonlandırmasının ardından adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel yine gündemde. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel, önceki günlerde pahalı ev kombiniyle dikkat çekmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hande Erçel, son paylaşımında ise aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti. İşte spor salonunda sıfır makyajlı haliyle çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Hande Erçel'in Kerem Bürsin paylaşımı…
SIFIR MAKYAJ HANDE!
Öte yandan Hande Erçel'in spor salonunda sıfır makyajla verdiği poz ilgi odağı oldu. Oyuncunun doğal haliyle ilgili birçok yorum yapıldı. Son dönemde ünlüler arasında popüler hale gelen makyajsız poz verme ise tekrar gündeme geldi. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…