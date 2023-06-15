Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

Yakın dostlarının bildiği teklifi henüz açıklamadığı konuşulan çiften Erçel'in yaptığı bir paylaşımdaki detay ise iddiaları güçlendirdi. Söz konusu paylaşımda Erçel'in cebinde tektaş yüzük olduğu öne sürüldü.