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Haberler Magazin Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı'ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı'ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

Son dönemin popüler isimlerinden Hande Erçel, hem Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Erçel, son olarak evlilik teklifi haberleriyle gündeme gelmiş ve yayınladığı fotoğraftaki bir detay iddiaları güçlendirmişti. Yüzü olduğu markanın lansmanında kamera karşısına geçen Erçel, evlilikle ilgili soruyu ilk kez yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde de Gamze Erçel'in kıskançlık itirafıyla gündeme gelen oyuncu, ablası hakkındaki soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hande Erçel'in o açıklamaları...

takvim.com.tr
15.06.2023 00:34 - Son Güncelleme: 15.06.2023 00:43
Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

Ünlü oyuncu, son olarak sevgilisinden evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiayla gündeme geldi.

Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'e romantik bir evlenme teklifi ettiği ve Erçel'in de 'evet' cevabı verdiği iddia edildi.

Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

Yakın dostlarının bildiği teklifi henüz açıklamadığı konuşulan çiften Erçel'in yaptığı bir paylaşımdaki detay ise iddiaları güçlendirdi. Söz konusu paylaşımda Erçel'in cebinde tektaş yüzük olduğu öne sürüldü.

Hande Erçel’den ‘evlilik teklifi’ iddiasına yanıt! Gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi! Gamze Erçel’in kıskançlık itirafının ardından...

EVLİLİK TEKLİFİ İDDİASINA İLK YANIT!
Tüm bu iddiaların ardından Hande Erçel, yüzü olduğu markanın lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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