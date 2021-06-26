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Hande Erçel’den cüretkar paylaşım! Beyaz mayosuyla poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu Kerem Bürsin’in tepkisi olay oldu

Hande Erçel'den cüretkar paylaşım! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Çekimden bir kareyi Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Hande Erçel, cüretkar paylaşımıyla çok konuşuldu. Beyaz mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin de kayıtsız kalmadı. Bürsin'in Erçel'in pozuna yaptığı yorum olay oldu. İşte detaylar…

26.06.2021 19:33 - Son Güncelleme: 26.06.2021 19:33
Hande Erçel’den cüretkar paylaşım! Beyaz mayosuyla poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu Kerem Bürsin’in tepkisi olay oldu

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

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Hande Erçel’den cüretkar paylaşım! Beyaz mayosuyla poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu Kerem Bürsin’in tepkisi olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erçel, çekimden bir kareyi Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hande Erçel’den cüretkar paylaşım! Beyaz mayosuyla poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu Kerem Bürsin’in tepkisi olay oldu

Ünlü oyuncu, beyaz mayosuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel’den cüretkar paylaşım! Beyaz mayosuyla poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu Kerem Bürsin’in tepkisi olay oldu

Erçel'in cüretkar paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Hande Erçel’den cüretkar paylaşım! Beyaz mayosuyla poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu Kerem Bürsin’in tepkisi olay oldu

Kısa sürede binlerce beğeni alan iddialı paylaşıma, Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin de kayıtsız kalmadı.