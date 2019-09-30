Hande Erçel, yine bomba gibi bir gelişme ile gündeme geldi

Her yaptığı ile olay olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Hande Erçel, yine bomba gibi bir gelişme ile gündeme geldi. Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

30.09.2019 09:55 - Son Güncelleme: 22.11.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





