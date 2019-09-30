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Hande Erçel, yine bomba gibi bir gelişme ile gündeme geldi

Her yaptığı ile olay olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Hande Erçel, yine bomba gibi bir gelişme ile gündeme geldi. Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

30.09.2019 09:55 - Son Güncelleme: 22.11.2019 12:48
Hande Erçel'in bu hali gündeme bomba gibi düştü! Görenler inanamadı

Murat Dalkılıç ile bir küs bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Hande Erçel'in adeta bambaşka biri gibi göründüğü fotoğrafları görünce sizde çok şaşıracaksınız.

Hande Erçel'in bu hali gündeme bomba gibi düştü! Görenler inanamadı

HADİSE

Hande Erçel'in bu hali gündeme bomba gibi düştü! Görenler inanamadı
Hande Erçel'in bu hali gündeme bomba gibi düştü! Görenler inanamadı

FATİH ÜREK

Hande Erçel'in bu hali gündeme bomba gibi düştü! Görenler inanamadı

FATİH ÜREK

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