Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! Ezeli rakipler birbirine girdi! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

Hande Erçel ve Demet Özdemir son zamanların en çok konuşulan isimleri! Ünlü oyuncuların hayranları arasında bitmek bilmeyen rekabet söz konusu! Tarzları ve oyunculuk performansları ile sık sık kıyaslanan Hande Erçel ve Demet Özdemir bu kez yeni bir krizle gündeme geldi.