Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! Ezeli rakipler birbirine girdi! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!
Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir arasındaki rekabet o fotoğrafla arşa çıktı. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında son olarak Kerem Bürsin krizi yaşanmış ve Erçel'in Bürsin ile aşk yaşadığı dönemde Demet Özdemir nedeniyle kavga ettikleri iddia edilmişti. Demet Özdemir'in Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağını öğrenen Erçel kızının sevgilisine kapıyı açmadığı konuşulmuştu. Çiftin ayrılığı sonrası iki güzel oyuncu arasında yeni bir kriz patlak verdi. Aynı kıyafet ve aynı poz ortalığı karıştırdı. Hayranları da dahil oldu. İşte olayın detayları...
30.05.2022 17:52 - Son Güncelleme: 30.05.2022 17:52
Hande Erçel ve Demet Özdemir son zamanların en çok konuşulan isimleri! Ünlü oyuncuların hayranları arasında bitmek bilmeyen rekabet söz konusu! Tarzları ve oyunculuk performansları ile sık sık kıyaslanan Hande Erçel ve Demet Özdemir bu kez yeni bir krizle gündeme geldi.
Birbirlerinden pek hoşlanmadıkları iddia edilen Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında tarz yarışı her fotoğraflarında göze çarpıyor.
KEREM BÜRSİN KAVGASI
Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dönemde iddiaya göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacaktı.