Hande Erçel süper mini deri şortuyla şov yaptı! Ablası Gamze Erçel paylaştı araç içindeki halleri olay oldu gören dönüp bir daha baktı
Hande Erçel süper mini deri şortuyla şov yaptı! Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gün dans ettiği anlara ait videosuyla çok konuşulan Erçel, şimdi ise araç içindeki halleriyle dikkat çekti. Siyah mini deri şortuyla direksiyon başına geçen Erçel, çalan müziğe eşlik etti. O anları Instagram hesabında yayınlayan ablası Gamze Erçel'in paylaşımını kendi sayfasına taşıyan Erçel, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Erçel'in o anları...
28.09.2021 20:21
- Son Güncelleme: 28.09.2021 20:46
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ise o anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Ablasının paylaşımını kendi sayfasına taşımayı ihmal etmeyen Hande Erçel, adeta sosyal medyayı salladı.