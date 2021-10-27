Hande Erçel siyahlara büründü siyah minisiyle bacaklarını kaldırıp poz verdi! Ortalık yandı kavruldu gözler Kerem Bürsin’e çevrildi
Meslektaşı Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Siyah ceketi ve mini şortuyla objektif karşısına geçen Erçel, araç içinde verdiği pozları 25 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımda bulunan Erçel'in bacaklarını koltuğun üzerine çekerek verdiği poz ise çok konuşuldu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, "Kerem Bürsin fena kıskanacak", "Hande'ye Kerem aşkı yaramış" yorumlarında bulundu. Sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Bürsin'in bu pozlara ne yorum yapacağı da merak konusu oldu. İşte o paylaşım...
27.10.2021 18:49
- Son Güncelleme: 27.10.2021 18:49
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, 25 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.