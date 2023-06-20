Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan'la dalga mı geçti olaylar olaylar! Beklenmedik hareket çok su götürür
Son günlerin en çok konuşulan ismi Hande Erçel öyle bir hareket yaptı ki, adeta kendi kendine malzeme verdi... Gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk, gerekse attığı her adımla adından söz ettiren Erçel önceki akşam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Erçel'in kameralara poz verirken şekilden şekile girmesi bir anda magazin gündeminin tepesine oturdu. Nedeni ise bir benzeri görüntüyü, eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'ın vermiş olması. İşte o anlar...
20.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:26