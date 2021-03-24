Hande Erçel - Murat Akdoğan ilişkisi veto yedi! Hüsranla sonlanan aşkta 'baba' sözü geçti, Hande 'istenmeyen gelin' oldu
Hande Erçel - Murat Akdoğan ilişkisi veto yedi! Hüsranla sonlanan aşkta 'baba' sözü geçti... Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel'in özel hayatına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile aynı uçakta görüntüleri ortaya çıktı! Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Hatta ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti ve gerçek geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel Murat Akdoğan ilişkisine baba Akdoğan'dan veto geldi, ilişki sonlandı.
2. MURAT DÖNEMİ ÇABUK BİTTİ!
Hande Erçel - Murat Akdoğan ilişkisi veto yedi! Hüsranla sonlanan aşkta 'baba' sözü geçti, Hande 'istenmeyen gelin' oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk bombası Hande Erçel ile Murat Akdoğan'dan geldi. Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan, birbirlerinden çok hoşlanmış kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı. İlişkinin ortaya çıkmasıyla magazin gündeminin bir numarasına yerleşen sürpriz çiftin aşkına veto geldi.
Yeni iddiaya göre Murat Akdoğan'ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış! Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Dr. Akdoğan, ilişkiyi veto etmiş! Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel'e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış. Çift, ayrı yollara gitse de hâlâ birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.
Güzel oyuncu Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.