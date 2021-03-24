Hande Erçel - Murat Akdoğan ilişkisi veto yedi! Hüsranla sonlanan aşkta 'baba' sözü geçti, Hande 'istenmeyen gelin' oldu

Hande Erçel - Murat Akdoğan ilişkisi veto yedi! Hüsranla sonlanan aşkta 'baba' sözü geçti... Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel'in özel hayatına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile aynı uçakta görüntüleri ortaya çıktı! Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Hatta ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti ve gerçek geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel Murat Akdoğan ilişkisine baba Akdoğan'dan veto geldi, ilişki sonlandı.

24.03.2021 13:16 - Son Güncelleme: 24.03.2021 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





