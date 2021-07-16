Hande Erçel iş başında! Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...
Hande Erçel iş başında! Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 27 yaşındaki Hande Erçel evinin en sevdiği köşesine yani mutfağa girdi. Çoğu vaktini 10 milyon TL'lik evinin mutfağında geçirdiğini belirten Hande Erçel, evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Erçel daha önce sevgilisi Kerem Bürsin'in çektiği mutfak pozunu 'Coconutlı pizzayı görenler' notuyla paylaşmıştı.
16.07.2021 14:29
- Son Güncelleme: 16.07.2021 14:46
HANDE İŞ BAŞINDA!
Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel yatak itirafıyla geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü... 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozlarla dikkat çeken Hande Erçel sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Son olarak mutfağından yaptığı bu paylaşımlarla dikkat çeken Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı bu pozların altına, 'Coconutlı pizzayı görenler' notunu yazmıştı.