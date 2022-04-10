Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den bomba aşk! İspanya'ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı
Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den bomba aşk! İspanya'ya gitti o isme aşık oldu, ikilinin gizli buluşmasında çekilen siyah beyaz fotoğraf ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen aşk haberi günlerce konuşulacak! Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin mutluluğu İspanya'da buldu.
10.04.2022 14:46 - Son Güncelleme: 10.04.2022 14:52
Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den bomba aşk! İspanya'ya gitti o isme aşık oldu, gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı...
AŞK YENİDEN Mİ?
Kerem Bürsin'in (34), final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.
Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a."