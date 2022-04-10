RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den bomba aşk! İspanya'ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den bomba aşk! İspanya'ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den bomba aşk! İspanya'ya gitti o isme aşık oldu, ikilinin gizli buluşmasında çekilen siyah beyaz fotoğraf ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen aşk haberi günlerce konuşulacak! Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin mutluluğu İspanya'da buldu.

10.04.2022 14:46 - Son Güncelleme: 10.04.2022 14:52
Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den bomba aşk! İspanya’ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den bomba aşk! İspanya'ya gitti o isme aşık oldu, gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı...

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Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den bomba aşk! İspanya’ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sürpriz sosyal medya hamlesi ile hayranlarını sevindirmişti.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den bomba aşk! İspanya’ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den bomba aşk! İspanya’ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

AŞK YENİDEN Mİ?

Kerem Bürsin'in (34), final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den bomba aşk! İspanya’ya gitti o isme aşık oldu gizli buluşmanın fotoğrafı ortaya çıktı

Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a."

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