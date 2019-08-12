Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşka geldi: Mi Amor
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti geçtiğimiz akşam samimi bir fotoğraf paylaştı. Ünlü çift geçtiğimiz yıl bir dönem ayrı kalmıştı. Annesinin ölümüyle sarsılan Hande Erçel'in zor günlerinde yanında olan Murat Dalkılıç, Erçel'in gönlünü yeniden kazanmayı başardı ve ikili ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Evlilik hazırlığında oldukları konuşulan çift, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Murat Dalkılıç ilk kez Hande Erçel ile samimi bir fotoğrafını paylaştı. Dalkılıç'ın Mi Amor notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o paylaşım...
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ilk defa samimi poz verdi, sosyal medya ikiye bölündü. Murat Dalkılıç'ın Mi Amor notuyla yaptığı bu paylaşım bazı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini alırken bazıları ise çifti birbirine yakıştırmadığını ifade etti. Magazin dünyasının gözde çifti Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in yakın zamanda evlenip çocuk sahibi olmak istediği kulislerde dolaşıyor. İşte diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...