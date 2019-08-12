Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşka geldi: Mi Amor

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti geçtiğimiz akşam samimi bir fotoğraf paylaştı. Ünlü çift geçtiğimiz yıl bir dönem ayrı kalmıştı. Annesinin ölümüyle sarsılan Hande Erçel'in zor günlerinde yanında olan Murat Dalkılıç, Erçel'in gönlünü yeniden kazanmayı başardı ve ikili ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Evlilik hazırlığında oldukları konuşulan çift, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Murat Dalkılıç ilk kez Hande Erçel ile samimi bir fotoğrafını paylaştı. Dalkılıç'ın Mi Amor notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o paylaşım...

12.08.2019 11:09 - Son Güncelleme: 12.08.2019 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





