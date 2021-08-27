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Haberler Magazin Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı! Geçtiğimiz Nisan'da Maldivler tatiline çıkan ve aşklarını burada ilan eden ikili, Türkiye'de tatil sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla soluğu Bodrum'da alan Erçel'e, sevgilisi Bürsin de katıldı. Fit görünümü ile dikkat çeken Hande gibi Kerem de kaslı vücuduyla gündeme bomba gibi düştü. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıklar baş başa keyifli vakit geçiriyor. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...

27.08.2021 08:57 - Son Güncelleme: 27.08.2021 10:32
Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar

HANDE VE KEREM AŞK TATİLİNDE ŞOV YAPTI!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı, ünlü çiftt kameralara fena yakalandılar

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar

Instagram paylaşımları ile dikkat çeken ve son dönemde oldukça iddialı paylaşımlarda bulunan oyuncu Hande Erçel son olarak arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinden karelerle adından söz ettirmişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar

Ünlü çift, önceki gün konakladıkları otelde objektiflere takıldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıkların baş başa olduğu görüldü.


Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar

KEYİFLİ HALLERİ KAMERALARA YANSIDI
Kitap okuyup sezonun yorgunluğunu atan çiftin hayli keyifli halleri kameralara yansırken, ikilinin kendilerine gelen teklifleri değerlendirdikleri öğrenildi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar

Sevilen ikili Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tatiline, Erçel'in ablası ve yeğeninin de dahil olacağı iddia edildi.

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