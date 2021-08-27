Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı kameralara fena yakalandılar
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı! Geçtiğimiz Nisan'da Maldivler tatiline çıkan ve aşklarını burada ilan eden ikili, Türkiye'de tatil sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla soluğu Bodrum'da alan Erçel'e, sevgilisi Bürsin de katıldı. Fit görünümü ile dikkat çeken Hande gibi Kerem de kaslı vücuduyla gündeme bomba gibi düştü. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıklar baş başa keyifli vakit geçiriyor. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
27.08.2021 08:57
- Son Güncelleme: 27.08.2021 10:32
HANDE VE KEREM AŞK TATİLİNDE ŞOV YAPTI!
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı, ünlü çiftt kameralara fena yakalandılar
Instagram paylaşımları ile dikkat çeken ve son dönemde oldukça iddialı paylaşımlarda bulunan oyuncu Hande Erçel son olarak arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinden karelerle adından söz ettirmişti.