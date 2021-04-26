Hande Erçel ile Kerem Bürsin el ele! Maldivler dönüşü havalimanında görüntülenen ikiliye ailelerden destek büyük...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin el ele! Maldivler dönüşü havalimanında görüntülenen ikili hakkında 'aşk mı reklam mı?' soruları sonunda yanıt buldu! Üstelik Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ilişkisine aileler de onay veriyor... Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde aşk haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü ikilinin aileleri de yakından takip ediliyor. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den Hande Erçel'e 'aşka onay çıktı' dedirten bir yorum geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler tatil görüntüleri ile sıkça isimlerinden söz ettirirken, bir dönem Serenay Sarıkaya ile arasından su sızmayan anne Çiğdem Bürsin'in yeni gelin adayı Erçel'i yakından takip etmesi ve beğenmesi gündeme bomba gibi düştü.

26.04.2021 17:51 - Son Güncelleme: 26.04.2021 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





