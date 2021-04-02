Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin’den şaşırtan çocuk açıklaması
Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen ve her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Kerem Bürsin bu kez 'çocuk' açıklamasıyla çok konuşuldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Kerem Bürsin'in baba olmakla ilgili söyledikleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte Kerem Bürsin'in röportajından dikkat çeken satır başları...
02.04.2021 15:52
- Son Güncelleme: 02.04.2021 15:52
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
İki yıl önce Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ve bu süreçte adı Hande Erçel ile aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, Alem dergisine konuştu.
Ünlü oyuncu, verdiği röportajda şunları söyledi: "Aile hayatı zenginleştirir. Ama tabii tercih meselesi. 3 ay sonra 34 olacağım. Hayallerim hep 29-30 yaşında baba olmaktı. Ancak sırf çocuk yapmak için evlenilmez"
"Sırf biriyle olmak için olunmaz. Hayatını paylaşmak istediğin kişiyle de ilgili. Tüm doneler uygunsa neden olmasın?"
2015 yılında Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Kerem Bürsin, baba olmak istediği yaşlarda güzel oyuncuyla aşk yaşıyordu.
Ancak evlenecekleri beklenen Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 2019 yılında yollarını ayırdı.