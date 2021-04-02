Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin’den şaşırtan çocuk açıklaması

Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen ve her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Kerem Bürsin bu kez 'çocuk' açıklamasıyla çok konuşuldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Kerem Bürsin'in baba olmakla ilgili söyledikleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte Kerem Bürsin'in röportajından dikkat çeken satır başları...

02.04.2021 15:52 - Son Güncelleme: 02.04.2021 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





