Hande Erçel hem coştu hem coşturdu! “Benim enerjimi hiçbir şey düşüremez” dedi dans videosu sosyal medyayı yaktı geçti
Hande Erçel hem coştu hem coşturdu! Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, bu kez farklı paylaşıma imza attı. İp askılı üstüyle dans ettiği anları kayıt altına alan Erçel, Instagram sayfasında yayınladığı videoyla ilgi odağı oldu. Paylaşımının altına "Benim enerjimi hiçbir şey düşüremez" notunu düşen Erçel, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...
27.09.2021 20:30
- Son Güncelleme: 27.09.2021 20:37
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Hande Erçel'in "Benim enerjimi hiçbir şey düşüremez ama ne yükseltir derseniz müzik derim" notunu düştüğü paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.