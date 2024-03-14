Hande Erçel, Hadise, Pınar Altuğ, Ebru Gündeş sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Ünlülerin estetiksiz hallerini gören 'yok artık' diyor! Meğer önceden...

1

Estetik operasyonlar, sadece bir görünüm değişikliği değil, aynı zamanda kişisel bir dönüşüm ve kendine güven artışı sağlayabiliyor. Ancak, sosyal medya ve magazin dünyasının bu konudaki merakı, ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerinin sıkça gündeme gelmesine neden oluyor. Bu durum, estetik cerrahinin sadece kişisel bir tercih olmaktan çıkıp, geniş kitleler tarafından tartışılan bir konu haline gelmesine yol açıyor.