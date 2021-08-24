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Haberler Magazin Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Kerem Bürsin’in biricik aşkı cesur paylaşımlara doyamadı sosyal medya çalkalandı

Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Kerem Bürsin’in biricik aşkı cesur paylaşımlara doyamadı sosyal medya çalkalandı

Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan Hande Erçel, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Erçel, geçen günlerde kırmızı mayosu ile verdiği pozları art arda yayınlamış ve sevgilisinin eski aşkı Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmıştı. Ancak Erçel, çok konuşulan ve beğeni rekoru kıran paylaşımını kısa bir süre sonra silmişti. Ünlü oyuncu, sildiği iddialı pozlarının yerini hızla doldurdu. Erçel, siyah bikinisi ve beyaz kimonosu ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisini sundu. Oyuncunun bu paylaşımı da en az kırmızı mayolu paylaşımı kadar konuşuldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan iddialı pozu...

24.08.2021 19:49 - Son Güncelleme: 25.08.2021 01:28
Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Kerem Bürsin’in biricik aşkı cesur paylaşımlara doyamadı sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Kerem Bürsin’in biricik aşkı cesur paylaşımlara doyamadı sosyal medya çalkalandı

Tatilde verdiği pozları Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen Erçel, kırmızı mayosu ile çektirdiği fotoğraflarla uzun süre gündem oldu.

Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Kerem Bürsin’in biricik aşkı cesur paylaşımlara doyamadı sosyal medya çalkalandı

Öte yandan Hande Erçel, art arda yayınlandığı pozların ardından benzer bir paylaşımda bulunan Sarıkaya ile kıyaslandı.

Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Kerem Bürsin’in biricik aşkı cesur paylaşımlara doyamadı sosyal medya çalkalandı

Ancak Erçel, çok konuşulan ve beğeni rekoru kıran paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. Bu hamlesi ile kafa karıştıran oyuncu, yerini hızla doldurdu.

Hande Erçel bir açıldı pir açıldı! Kerem Bürsin’in biricik aşkı cesur paylaşımlara doyamadı sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ve beyaz kimonosu ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisini sundu.

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