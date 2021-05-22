Hande Erçel balkon pozu olay oldu! Ev halini paylaştı rekor beğeni geldi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı

Hande Erçel balkon pozu olay oldu! Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında ev halini paylaştı. Balkonda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in paylaşımını başta Kerem Bürsin de dahil olmak üzere 2 buçuk milyona yakın kişi beğendi. İşte ünlü oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

22.05.2021 01:14 - Son Güncelleme: 22.05.2021 01:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





