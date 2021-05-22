Hande Erçel balkon pozu olay oldu! Ev halini paylaştı rekor beğeni geldi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı
Hande Erçel balkon pozu olay oldu! Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında ev halini paylaştı. Balkonda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in paylaşımını başta Kerem Bürsin de dahil olmak üzere 2 buçuk milyona yakın kişi beğendi. İşte ünlü oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
22.05.2021 01:14
- Son Güncelleme: 22.05.2021 01:33
Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile uzun bir süredir yalanladığı ilişkisini ilan etmişti.
Maldivler tatili sonrası aşklarını ilan eden ünlü çiftin reklam ilişkisi yaşadığı öne sürülmüştü. Aşk haberleriyle gündemden düşmeyen Erçel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu, çizgili tişörtüyle balkonda verdiği bir pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Erçel'in gönderisine başta sevgilisi Kerem Bürsin olmak üzere 2 buçuk milyona yakın kişi beğendi.
İşte gri bir eşofman ve kırmızı çizgili bir bluz giyen oyuncunun o pozları…