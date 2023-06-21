Hande Erçel 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı'yı aileye soktu! Gamze Erçel enişteyi paylaştı! ''Müstakbel damat''
Hande Erçel yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı ile kardeşi Gamze Erçel ve eşini bir araya getirdi. 4 kişilik aile pozu veren çiftler sosyal medyayı salladı. Paylaşımı görenler ''Müstakbel damat'' yorumunda bulundu. Erçel Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift önceleri birlikte görünmekten çekinmişti. Aşkın ilk kareleri ise geçtiğimiz Ocak ayında verilmişti. Bir mekanda arkadaşlarının yaş günü partisinde eğlenen çiftin yan yana ilk görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni kareler geldi. Bir davette bir arada görüntülenen çiftin sosyal medyada yayınlanan paylaşımı çok konuşuldu.
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce iki kardeş poz verdi sonra, Hakan Sabancı ve Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım fotoğrafa dahil oldu.
Daha önce ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda izleyicisinin karşısına çıkan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Erçel'in geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir fotoğraf evlik teklifi iddialarını gündeme getirmişti.