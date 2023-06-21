Hande Erçel 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı’yı aileye soktu! Gamze Erçel enişteyi paylaştı! ’’Müstakbel damat’’

Daha önce ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda izleyicisinin karşısına çıkan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde.