Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yorganı vücudunu sararak denize girdi ve verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Doğandemir'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Hande Doğandemir'in o paylaşımı...
30.09.2022 19:29 - Son Güncelleme: 30.09.2022 19:29
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Doğandemir, son olarak meslektaşı Furkan Palalı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.