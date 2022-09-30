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Haberler Magazin Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!

Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yorganı vücudunu sararak denize girdi ve verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Doğandemir'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Hande Doğandemir'in o paylaşımı...

30.09.2022 19:29 - Son Güncelleme: 30.09.2022 19:29
Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Doğandemir, son olarak meslektaşı Furkan Palalı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.

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Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!

Söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayan Doğandemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yorganı vücudunu sararak denize girdi ve verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!

Yarı çıplak kamera karşısına geçen Doğandemir'in paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü.

Hande Doğandemir yorganı vücuduna sarıp denize girdi! Yarı çıplak poz veren Hande sosyal medyanın gündeminde!

Kimisi paylaşımı beğenirken kimisi oyuncunun verdiği pozları eleştirdi.

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