Hande Doğandemir sosyal medyada şov yaptı! Mayosuyla ağaca çıkıp poz verdi akıllara o dizi geldi

Hande Doğandemir sosyal medyada şov yaptı! Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Mayosuyla ağaca çıkıp poz veren Doğandemir, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun mayolu pozu, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte o poz…

25.05.2021 01:09 - Son Güncelleme: 25.05.2021 01:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





