Hande Doğandemir sosyal medyada şov yaptı! Mayosuyla ağaca çıkıp poz verdi akıllara o dizi geldi
Hande Doğandemir sosyal medyada şov yaptı! Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Mayosuyla ağaca çıkıp poz veren Doğandemir, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun mayolu pozu, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte o poz…
25.05.2021 01:09
- Son Güncelleme: 25.05.2021 01:30
Havaların ısınmasıyla ünlü isimlerden tatil paylaşımları gelme başladı. Mayo ve bikinileriyle verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlüler kervanına son olarak Hande Doğandemir dahil oldu.
Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mayosuyla ağaca çıkarak poz verdi. O anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ünlü oyuncunun takipçileri, Doğandemir'in Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı diziye işaret ederek "Bu poz Güneşi Beklerken'i anımsattı", "Bir an Güneşi Beklerken Zeynep'i gördüm" yorumlarını yaptı.
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Hande Doğandemir'in düzgün fiziğine dikkat çekerek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.
İşte ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in sosyal medyada gündem olan mayolu pozu…