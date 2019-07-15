Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!

Hande Yener Instagram paylaşımlarıyla olay yaratıyor. 45 yaşındaki güzel oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen magazin gündeminde oldukça sık adı geçiyor. Bir çocuk annesi Hande Ataizi; kol, karın ve bacak kasları ile adeta kıskanıldı. Spor yaparken çekildiği fotoğrafını paylaşan Ataizi, büyük beğeni alan karesinin ardından bu defa oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep ile birlikte çekilmiş bir plaj selfiesini paylaştı. İlerleyen yaşına rağmen son derece etkileyici bir fiziğe sahip olan Hande Ataizi bu karesiyle de kendisinden oldukça fazla söz ettirecek gibi duruyor. İşte Hande Ataizi ve diğer ünlülerin spor yaparkenki halleri...