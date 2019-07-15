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Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!

Hande Ataizi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan 45 yaşındaki Hande Ataizi, pilates yaparken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, görenler 'Şaka mısın?' yorumunda bulundu. Düzgün fiziği ve kaslarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Hande Ataizi, spor paylaşımından sonra bikinili fotoğrafıyla magazin gündemine oturdu. İşte Hande Ataizi'nin yeni hali...

15.07.2019 17:37 - Son Güncelleme: 15.07.2019 17:37
Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!

Hande Yener Instagram paylaşımlarıyla olay yaratıyor. 45 yaşındaki güzel oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen magazin gündeminde oldukça sık adı geçiyor. Bir çocuk annesi Hande Ataizi; kol, karın ve bacak kasları ile adeta kıskanıldı. Spor yaparken çekildiği fotoğrafını paylaşan Ataizi, büyük beğeni alan karesinin ardından bu defa oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep ile birlikte çekilmiş bir plaj selfiesini paylaştı. İlerleyen yaşına rağmen son derece etkileyici bir fiziğe sahip olan Hande Ataizi bu karesiyle de kendisinden oldukça fazla söz ettirecek gibi duruyor. İşte Hande Ataizi ve diğer ünlülerin spor yaparkenki halleri...

Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!

GİZEM KARACA

Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!

MÜJDE UZMAN

Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"

Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!

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