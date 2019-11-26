Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleniyor! Evlilik teklifini oğlundan duymuş...

"EVDE HOŞ BİR ENERJİ VAR"

"Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, "İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu olunca daha dikkatli hareket ediyor."