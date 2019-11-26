Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleniyor! Evlilik teklifini oğlundan duymuş...
Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile magazin gündeminden düşmüyor. 46 yaşındaki Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük olduğu öğrenilen sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan evlilik teklifi aldı. Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, "İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu olunca daha dikkatli hareket ediyor. Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu olduğu için sorun kalmıyor" diye konuştu. Heyecanlı olduğu her halinden belli olan Hande Ataizi evlilik teklifi aldığı anı anlattı. İşte Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun evlilik teklifi sürprizi!
26.11.2019 09:45
- Son Güncelleme: 26.11.2019 10:02
"AİLE OLACAĞIZ DESENE"
Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla, oğlu Leon'u Rumeli Hisarı'ndaki futbol okuluna götürdü. Evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, "Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç'in elinde bir yüzük kutusu, Leon'un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, "Dinç hadi söylesene, 'aile olacağız' desene" dedi" açıklamasını yaptı.
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