RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler’den sürpriz hamle! Hadise’nin başını göğsüne yaslayıp açıkladı! Ortalık yıkıldı

Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler’den sürpriz hamle! Hadise’nin başını göğsüne yaslayıp açıkladı! Ortalık yıkıldı

Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu! Evlilik hazırlığında olan ve imam nikahı kıydığı ileri sürülen Hadise ve Mehmet Dinçerler, son olarak hamilelik iddialarıyla gündem olmuştu. Çantasıyla karnını kamufle eden Hadise, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çiften Mehmet Dinçerler tüm bu iddialara sessiz kalmayı tercih ederken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisinin başını göğsüne yaslayan Dinçerler'in paylaşımının altına düştüğü not çok konuşuldu. İşte Mehmet Dinçerler'in o paylaşımı...

25.04.2022 20:32 - Son Güncelleme: 25.04.2022 20:32
Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler’den sürpriz hamle! Hadise’nin başını göğsüne yaslayıp açıkladı! Ortalık yıkıldı

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlandı.

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Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler’den sürpriz hamle! Hadise’nin başını göğsüne yaslayıp açıkladı! Ortalık yıkıldı

Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması gösterildi.

Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler’den sürpriz hamle! Hadise’nin başını göğsüne yaslayıp açıkladı! Ortalık yıkıldı

ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapattı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, hamilelik iddialarını güçlendirdi.

Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler’den sürpriz hamle! Hadise’nin başını göğsüne yaslayıp açıkladı! Ortalık yıkıldı

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYU!
Hadise, '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı.

Hamilelik iddialarının ardından Mehmet Dinçerler’den sürpriz hamle! Hadise’nin başını göğsüne yaslayıp açıkladı! Ortalık yıkıldı

Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz"

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